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Zeeb Choudhry'den evlilik yolunda ilk adım

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China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı Kaptanı ve Futbol takımı direktörü Zeeb Choudhry nişanlandı

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Zeeb Choudhry'den evlilik yolunda ilk adım
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China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı Kaptanı ve Futbol takımı direktörü Zeeb Choudhry'den hayat yolunda önemli adım. Spor camiasında oldukça sevilen bir isim olan Zeeb nişanlandı. Firdevs Sevgüm ile nişanlanan genç spor adamı mutlu bir birlikteliğe ilk adımı attı. 
China Bazaar Gençlik Gücü camiasını ailece sahiplenen ve maddi manevi büyük destek veren genç iş adamı Zeeb ayrıca Henbol takımında da hem kaptanlık yapıyor hemde golleri ile kupaların kazanılmasında büyük rol oynuyor. Bu sene futbolda da yöneticilik noktasında büyük rol alan Zeeb Choudhry yaptığı flaş transferler ile de dikkat çekmeye başladı.
Zeeb ve Firdevs'e mutluluklar dileriz. 
 
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