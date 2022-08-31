banner762
banner815
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
7 0
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
10 0
 
11 0
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
29 0
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
16 0
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
20 0
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
16 0
banner797

Zafer Kupası heyecanı yaşandı

banner476

banner825
Zafer Kupası heyecanı yaşandı
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlen en Zafer Kupası Taekwondo Karate Aikido Budo Martıalarts Çiftler Hyong/Pumse  Şampiyonası dün (Salı) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Aşırı sıcağa rağmen lisansları 2022 yılı vizeli  bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan  ve çekişme içersinde geçti.
Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı,Senior  Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı  hakemler Öykü Ergin, Elena Pakovama, Ana Tüysüz ve namzet hakemleri yönettiler
 
BAYANLAR  çiftler Hyong/Pumse Müsabaka sonuçları
1.Kategori: 1.Nedime Su Darendeli 2.Zehra Bilge Bayram
2.Kategori: 1.Elf Baştaş                            2.Mualla Çelk
3.Kategori: 1.Zehra Naz Ağan                  2. Defne Karam
4.Kategori: 1.Zeynep Keskin           2.Rabia Tarım    
5. Katagori 1.Gülşah Erfinike          2.Deniz Sevinç
 
ERKEKLER çiftler Hyong/Pumse Müsabaka sonuçları
1.Kategori: 1.Özkay Ramiz             2.Oğulcan Doğan
2.Kategori: 1.Abdullah Baştaş                  2.Şakir Atınç Yağızsoy
3.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren           2.Barış Erfinike
4.Kategori: 1.Ata Mehmet Aslan              2.Mustafa Yalçın
5.Kategori: 1.Nikita Gordeev          2.Arda Altuntaş
6.Kategori: 1.Emrullah Baştaş                  2.MatevGumada 
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.