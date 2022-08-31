Serdar Sarı, Barnet Ligi’nin yeni başkanı oldu

20 yıl boyunca TTFF’ye hizmet veren ve 2018 – 2020 arası TTFF Başkanlık görevini yapan Serdar Sarı, yaklaşık 100 takım bulunduran Barnet Ligine başkan oldu

İngiltere’de uzun yıllar Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nda takım yöneten, yönetim görevleri üstlenen ve son olarak TTFF başkanlığı yapmakla tanınan iş insanı Serdar Sarı, Barnet Ligi’nde başkanlık görevine layık görüldü. 20 yıl boyunca TTFF’ye hizmet veren ve 2018 – 2020 arası TTFF Başkanlık görevini yapan Serdar Sarı, yaklaşık 100 takım bulunduran Barnet Ligine başkan oldu.

Serdar Sarı yeni görevi ile ilgili Londra Gazete’ye konuşarak şu ifadeleri kullandı:

‘‘1966 yılından beri hizmet veren Barnet Ligi, Londra’da bulunan en büyük ve aktif futbol liglerinden biri olarak bilinmektedir. Barnet Ligi’nin başkanı olarak seçilmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Özellikle Türkçe konuşan gençlerimizi ve takımlarımızı bu lige kazandırmayı hedefliyoruz. Fırsat eşitliği, çeşitlilik ve saygı değerleri içinde birlikte daha fazlasını başarmayı amaçlıyoruz.’’



