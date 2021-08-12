Yıldızlar Onur anısına oynayacak

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısına, altı takımın katılımıyla Onur Kandili U13 Yıldızlar Futbol Turnuvası düzenleyecek

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısına 14 – 15 Ağustos tarihleri arasında yıldızlar futbol turnuvası düzenliyor.

Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 8 yıl önce ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilecek olan yıldızlar futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda gerçekleştiriliyor.

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Spor kompleksi içerisinde yer alan,ülkemizde ilk ve tek doğal zeminli çim halı sahası konumunda olan “Onur Kandili doğal çim zeminli halı sahada” gerçekleştirilecek olan Onur Kandili U13 Yıldızlar (2008 doğumlu) Futbol Turnuvası geleneksel hale getirildi. İlk kez 2019 yılında başlatılan “BEM Onur Kandili U10 Minikler Turnuvası” geçtiğimiz yıl Covid 19 nedeniyle yapılamamıştı. Turnuva bu yıl 2.kez yapılıyor. U13 Yıldızlar Turnuvasınaaltı takım,Mağusa Türk Gücü Akademi, Yonpaş Dumlupınar Akademi, Yenicami Akademi, Değirmenlik Akademi, Mehmetçik Akademi, 1461 İskele Trabzon Akademi takımlarıkatılacak.

Turnuva,üçer takımın, 2 grupta tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği maçlarla oynanacak. İlk ikiye kalan takımlar finallere yükselecek. Organizasyonda kura çekimi saat 17:00’de yapılarak eşleşmeler belli olacak.

Final maçları sonrasında düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar, dereceye giren takımlara madalyalar, katkı koyanlara plaketler, yetkililer tarafından verilecek.

