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U20’de şampiyon YDÜ

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Yakın Doğu Üniversitesi, final serisindeDoğu Akdeniz Üniversitesi’ni 2 – 0 mağlup ederek Pro TemizLig U20 Erkekler Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı. İkinci maçı 76-60 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi’nde Fuat Farisoğlu, maçın en skorer oyuncusu oldu

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U20’de şampiyon YDÜ
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro TemizLig U20 Erkekler Ligi’nde şampiyonluk ipini Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) göğüsledi. ,
Final serisinde 1-0 üstün bulunan YDÜ, ikinci maçta rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşısında 76-60 galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti.Çekişmeli geçen serinin ilk maçının ardından ikinci maçı da çekişmeli başladı. 16-14 YDÜ üstünlüğü ile başlayan ilk periyodun ardından YDÜ 34-29’luk üstünlükle devreyi tamamladı. Üçüncü periyotta aradaki farkı biraz daha açarak 54-45 üstünlük sağlayan YDÜ, maçı da 76-60 kazanarak seriyi 2-0’a taşıdı ve şampiyon oldu.
YDÜ adına 22 sayı kaydeden Fuat Farisoğlu maçın en skorer oyuncusu olurken, DAÜ adına 21 sayı ile oynayan Hakan Uğurluşanlıtürk takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı. Maçın ardından düzenlenen törenle takımlara plaket, madalya ve kupaları takdim edildi.
 
 
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