YDÜ’de cimnastik şöleni yaşandı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), KKTC Cimnastik Federasyonu ve Erbulut Cimnastik Kulübü işbirliğinde, 2024 Yakın Doğu Üniversitesi Cimnastik Festivali düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonunda, Dorana Turizm, Yakın Doğu Bankası, İKAS Süpermarket sponsorluğunda düzenlenen 2024 Yakın Doğu Üniversitesi Cimnastik Festivalinde, federasyona bağlı 14 kulüp ve Türkiye’den 3 takımdan 271 çocuk gösteriler sunup yarıştılar. Müthiş bir cimnastik şöleninin yaşandığı günde, sabahtan başlayan gösteriler ve yarışmalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Yakın Doğu Bankası Genel Müdürü Enver Haskasap, KKTC Cimnastik Federasyonu ve diğer yetkililerin de izlediği yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri ve kupaları verildi.



