banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

YDÜ’de cimnastik şöleni yaşandı

banner1020

banner974
YDÜ’de cimnastik şöleni yaşandı
banner971
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), KKTC Cimnastik Federasyonu ve Erbulut Cimnastik Kulübü işbirliğinde, 2024 Yakın Doğu Üniversitesi Cimnastik Festivali düzenledi.
Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonunda, Dorana Turizm, Yakın Doğu Bankası, İKAS Süpermarket sponsorluğunda düzenlenen 2024 Yakın Doğu Üniversitesi Cimnastik Festivalinde, federasyona bağlı 14 kulüp ve Türkiye’den 3 takımdan 271 çocuk gösteriler sunup yarıştılar. Müthiş bir cimnastik şöleninin yaşandığı günde, sabahtan başlayan gösteriler ve yarışmalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
Yakın Doğu Bankası Genel Müdürü Enver Haskasap, KKTC Cimnastik Federasyonu ve diğer yetkililerin de izlediği yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri ve kupaları verildi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.