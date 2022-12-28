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Cimnastikte minik bütçe, dev icraat

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Cimnastikte minik bütçe, dev icraat
KKTC Cimnastik Federasyonu 2022 yılı içerisinde yurt içinde birçok organizasyon gerçekleştirirken, cimnastik sporcuları yurt dışında yapılan müsabakalara da katıldı.
KKTC Cimnastik Federasyonu bu faaliyetleri kısıtlı bütçesiyle gerçekleştirdi. 2022 yılı içerisinden devlet katkısı olarak sadece 320,000 bin TL alabilen KKTC Cimnastik Federasyonu, yurt dışı faaliyetleri için de 36,720 TL katkı aldı.
Devletten toplam 356,720 TL katkı alan Cimnastik Federasyonunun faaliyetlerinin giderlerinin toplamı ise 890,158 TL tuttu. Federasyon aradaki fark olan 533,438 TL’yi sponsorlardan ve maddi katkı getirici çeşitli etkinliklerden karşıladı.
 
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