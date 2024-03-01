Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sezonu Galibiyetle Kapattı

Ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında başarıyla temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 17. hafta müsabakasında TSK Rehabilitasyon Merkez Takımı ile karşılaştı.Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadeleyi Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ortak da yerinden takip etti.BRT 1’den naklen yayınlanan karşılaşma Vakıflar’ın 74 - 66 üstünlüğüyle sonuçlandı.Kurulduğu günden bu yana göstermiş oldukları üstün performans ile Avrupa sıralamasında da üst sıralara tırmanan takımımız, İtalya’da gerçekleşecek Euro Cup 3 turnuvasına katılmaya hak kazandı. Takımımızı başarılarından ötürü yürekten kutlar, Euro Cup 3 turnuvasında başarılar dileriz.