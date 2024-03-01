Karşıyaka’dan, Yenicami’ye üçlük

Atatürk Stadı’nda oynanan 21. Haftanın maçında Karşıyaka rakibi Yenicami’yi 3 – 0 mağlup ederek ikinci devredeki çıkışını sürdürdü

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Arif Malek, Halil Atlar

Yenicami: İdris, Yakup, Tunç(Tahir), Emirhan, Kaan(Abaka), Mahmut, Hüseyin, Karan, Kemal(Hüseyin Arifoğlu), Görkem(Mehmetcan), Hasan Kanlı(Hasan Yumuşak).

M. Karşıyaka: Cenk, İlker Tek, Azat(Sertan), Sena, Ahmet Hatay(Burak), Mustafa, İlker İnceler(Aksel), Billy Micheal, Ahmet Kara(Toykan), Rahmi, Diatta(Diatta).

Goller: Dk. 26 Ahmet Kara, Dk. 32 Diatta, Dk. 66 Billy Micheal(Karşıyaka)



Aksa Süper Ligin 21. Haftasının açılış maçında Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelen Yenicami ile M. Karşıyaka arasındaki mücadelenin galibi konuk Karşıyaka kazandı.

Karşıyaka, Yenicami’yi iyi futbol sonrasında deplasmanda farklı mağlup ederek Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçı öncesinde moral bulurken, 4.lük iddiasını korudu. Düşüşü süren Yenicami, kupa öncesinde demoralize oldu

Süper Ligde 21. hafta açılış maçında Karşıyaka, Başkent’te Yenicami karşısında güzel bir oyun sonrası 3 golle 3 puanı almayı başardı.

Atatürk Stadında oynanan ve Kerem Eran, Arif Malek ve Halil Atlar hakem 3’lüsünün yönettikleri maçın ilk devresinde üstün oynayan Karşıyaka ilk devreyi, 26. dakikada Ahmet Kara ve 32. dakikada Diatta’nın golleriyle 2 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka’ya 3 – 0’lık galibiyet getiren 3. Golü 66. dakikada Billy Michael kaydetti.

Karşıyaka 3 – 0’lık skoru yakaladıktan sonra Çarşamba günü Kıbrıs Kupası’nda oynayacağı Değirmenlik maçını da düşünerek tempoyu düşürdü. Maç da 0 – 3 sona erdi.

