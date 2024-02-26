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Ustalar yarıştı

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Ustalar yarıştı
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Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Ustalığa Geçiş Sınavları hafta sonu gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan sınavı Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Senior Master Öykü Ergin, Senior Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Cansu Keskin, Zeynep Keskin, Serdar Çakır, Süheyla Bölükbaşı, Havin Yılmaz, başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım  Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri Tarafından yapıldı 
Ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2024  siyah kuşak ve dan sınavıında katılımcılar ikinci günde  tüm tekniklerden sınava tabi tutuldular  sınav  beş aşamalı olarak yapıldı.
Sınavda başarılı olanlar hafta içi açıklanacak.
 
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