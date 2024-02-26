MTG’nin nefesi, Cihangir’in ensesinde

AKSA SÜPER LİG 20. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Lig’de 20 hafta maçları tamamlanırken, zirve yarışındaki iki takım lider Cihangir ile takipçisi Mağusa Türk Gücü(MTG) arasında oynanan zorlu mücadeleyi kazanan konuk MTG puan farkını 1’e indirerek adeta nefesini Cihangir’in ensesinde hissettirmeye başladı.Zirvenin takipçisi Tremeşeli H. Dumlupınar gol düellosu şeklindeki maçta Göçmenköy’ü uzatmada bulduğu golle mağlup ederek takibe devam etti.İkinci devrede özellikle evinde aldığı galibiyetlerle play-out hattından uzaklaşmayı başaran Çetinkaya konuk ettiği Doğan T. Birliği net bir skorla mağlup ederek iyice rahatladı.Alt sıraların birbirleriyle oynadığı 20. Haftada Pera L. Gençler Birliği bölge derbisinde rakibi Yeniboğaziçi’ni farklı mağlup ederek play-out hattından çıkma adına umut tazeledi.Haftanın sonucu merakla beklenen maçında K.Kaymaklı konuk olduğu ligin dibine demir atan Türk Ocağı’nı son dakikalarda bulduğu golle mağlup ederek nefes aldı.Lefke ile Mesarya sahadan beraberlikle ayrılarak play-out hattında zor günler yaşamaya devam ettiler.Süper Ligin 20. Haftasında oynanan 8 maçın 4 tanesini konuk takımlar kazanırken, 2 maçı ev sahipleri kazandı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Oynanan maçlardan GG-Yenicami 0 – 0 tamamlanırken diğer maçlarda 24 gol atılarak maç başına 3 gol ortalamasına ulaşıldı. En farklı galibiyetleri Pera L. Gençler Birliği ile Çetinkaya alırken, iki maç deplasman takımlarının 1 – 0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. En çok gol ise Dumlupınar – Göçmenköy maçında atılan 7 golle gerçekleşti.Gol krallığı yarışında 23 golle zirvede olan Cihangir’den Muhittin ile 16 gollü MTG’den Dinopeter haftayı boş geçerlerken, Dumlupınar’dan Mert attığı golle gol sayısını 14 yaptı.Bu hafta oynanan maçlarda hakemler 36 sarı kart, 4’te kırmızı kart gösterirlerken, sezonun da en çok kırmızı kart gösterilen haftası oldu.Şampiyonluk yarışındaki Cihangir ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan maçı 1 – 0 kazanan konuk MTG maç boyunca iyi oynayarak galibiyeti hak eden taraf oldu. Bu galibiyetle ilk devredeki maçın rövanşını da alan MTG haftanın takımı olmayı hak etti.Pera L. Gençler Birliği’nin genç futbolcusu Bülent Tur, bölge derbisinde Yeniboğaziçi deplasmanında attığı 2 gol ve yaptığı asistle galibiyette büyük paya sahip olurken, haftanın da futbolcusu olmayı hak etti.A.Yeşilova takımının başına ikinci devrede geçen teknik direktör Cemal Kır, oynattığı futbol ve takıma getirdiği havayla Yeşilova’nın yükselişe geçmesini sağlarken, bölge derbisinde güçlü rakibi M. Karşıyaka’yı da mağlup etmeyi başardı.Sezonun en önemli maçlarından biri olan ve muhteşem bir atmosfer eşliğinde oynanan Cihangir – Mağusa Türk Gücü maçında gördüklerini çalan, yardımcılarıyla uyumlu, iyi bir maç yöneten Fehim Dayı haftanın hakemi olmayı hak etti.İdris Yekli(Yenicami), Mert Ateş(Mesarya), Tahsin Kaya(T. H. Dumlupınar), Gozar (K.Kaymaklı)Dursun Cem(A.Yeşilova), Aykut(Lefke), Ali (Gençlik Gücü), Selçuk(Cihangir), Galip(Gençler Birliği), Erhun (MTG), Hüseyin Paşa(Yenicami), Remzi (Göçmenköy), Nevzat(MTG), Halil(K.Kaymaklı), Junior Adjesa(T. H. Dumlupınar)Lefke-Mesarya: 1- 1C.B.Gençlik Gücü-Yenicami: 0 – 0Cihangir-Mağusa T.Gücü: 0 – 1Yeniboğaziçi-Pera L.G.Birliği: 1 – 4T.Ocağı-K.Kaymaklı: 0 – 1M.Karşıyaka-A.Yeşilova: 2 – 3T.H.Dumlupınar-Göçmenköy: 4 – 3Çetinkaya-Doğan T.Birliği:3 – 0Yenicami – M. KarşıyakaMağusa T. Gücü – C. B. Gençlik GücüDoğan T. Birliği – YeniboğaziçiA.Yeşilova – T. H. DumlupınarGöçmenköy – LefkePera L Gençler Birliği – CihangirK.Kaymaklı – ÇetinkayaMesarya – Türk Ocağı