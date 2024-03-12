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Derbinin kazananı Gönyeli Darts Birliği

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Derbinin kazananı Gönyeli Darts Birliği
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KKDF Süper Liginde 13. Haftaya damgasını vuran derbi mücadelesinde Gönyeli Darts Birliği konuk ettiği ve maça lider olarak çıkan Minareliköy Spor Kulübü'nü 11-5 yenerek liderliği devraldı. İki takımın da taraftarlarının heyecanla takip ettiği maçın ilk yarısı 7-1 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda konuk ekibin çabaları maçı 11-5'e getirse de bu skor lig liderliğini korumalarına yetmedi.
Hatırlanacağı üzere ligin ilk yarısında Minareliköy kendi sahasında oynanan maçta Gönyeli Darts Birliğini 10-6 mağlup etmişti. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan ev sahibi ekibin tecrübeli kaptanı Mustafa Behlül bu maçı sadece kazanmanın yeterli olmayacağının bilincinde olarak mutlak 6 farklı galibiyet parolası ile gerek fiziki gerekse mental yönden hazırlanarak bu maça çıktıklarını ve sonuçtan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Karşılaşmanın başından sonuna dek yaşanan heyecanın yanında, her iki takımın da centilmence ve fairplay etik kuralları çerçevesindeki tutumu da maçın kalitesini arttıran önemli unsurlar arasındaydı.
Gecede alınan diğer sonuçlar ve puan tablosu şöyle;
 
Diamond Child Darts Derneği:6 - Cihangir Av. Atıcılık Birliği:10
Cihangir Spor Kulübü:11 - Lefkoşa Darts Birliği:5                       
Güzelyurt Darts Birliği:3 - Gönyeli Spor Kulübü:13                     
Gönyeli Darts Birliği:11 - Minareliköy Spor Kulübü:5                 
Beyarmudu Belediyesi:5 - Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:11                                                                 
 
                                                KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU                                                         
                                          TAKIM  O            G            B             M           A             Y             AV          P            
1             Gönyeli Darts Birliği        13           12           0             1             166         42           124         36          
2             Minareliköy Spor Kulübü             13           12           0             1             166         42           124         36
3             Gönyeli Spor Kulübü      13           10           1             2             144         64           80           31          
4             Cihangir Av. Atıcılık Birliği             13           9             1             3             122         86           36           28
5             Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü          13           7             1             5             98           110         -12         22
6             Güzelyurt Darts Birliği    13           4             2             7             83           125         -42         14          
7             Cihangir Spor Kulübü     13           4             1             8             82           126         -44         13          
8             Beyarmudu Belediyesi  13           2             1             10           84           124         -40         7            
9             Diamond Child Darts Derneği     13           1             0             12           52           156         -104       3
10           Lefkoşa Darts Birliği        13           0             1             12           43           165         -122       1            
                                                                                                                                                            
 
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