banner875
banner815
Hal Yasası hayata geçirilmeli
Hal Yasası hayata geçirilmeli
8 0
Saatler geriye alınıyor
Saatler geriye alınıyor
11 0
 
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
15 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
22 0
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
19 0
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
11 0
Balon balıkları el aman çektiriyor
Balon balıkları el aman çektiriyor
13 0
banner878

Turunç’un sıradaki durağı İstanbul

banner476

banner825
Turunç’un sıradaki durağı İstanbul
Milli Boksör Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç’a, Aralık ayında boks maçı yapmak için İstanbul’dan davet geldi. Avrupa’dan birçok üst düzey sporcunun da katılacağı organizasyonda boy gösterecek olan Metin Turunç, Aralık ayında yapılacak olan boks maçının kesin tarihinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi. Planlanmış takvim doğrultusunda çalışmalarına kendisinin aralıksız devam ettiğini belirten Turunç, Aralık ayındaki organizasyonun İstanbul’da olacağını ve bu organizasyona birçok ülkeden önemli sporcuların dahil olacağını söyledi. Kendisinin son dönemde İskele bölgesinde çalışmalarına devam ettiğini belirtirken, Aralık ayındaki organizasyonun tarihinin netlik kazanması ile birlikte tempoyu artıracağını sözlerine ekledi.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.