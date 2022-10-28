Süper Lig’de zirvedekiler zor virajda

Aksa Süper Ligin zirvesinde yer alan Mağusa Türk Gücü, K.Kaymaklı’ya, takipçilerinden Yenicami, Yonpaş Dumlupınar’a, Miracle Değirmenlik ise Çetinkaya’ya konuk olacak

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 6. Hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Bugün Süper Lig’de 3, Birinci Lig’de ise 4 maç oynanacak.

Süper Ligin zirvesinde bulunan MTG, Yenicami ve Miracle Değirmenlik takımları bu hafta zorlu deplasman maçlarına çıkacaklar. Lider Mağusa Türk Gücü her zaman zorlandığı K.Kaymaklı ile bugün Şht. Hüseyin Rusostadı’nda karşılaşacak. Zirvenin ortaklarından Miracle Değirmenlik ise ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Çetinkaya ile Atatürk Stadı’nda mücadele edecek. Bir diğer zirve ortağı Yenicami ise yarın Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda zirvenin 3 puan gerisinde olan zorlu Yonpaş Dumlupınar deplasmanına çıkacak.

BİRİNCİ LİG’DE ZİRVE DERBİSİ

Aksa 1. Lig’in 6. Haftası zorlu bir bölge derbisine sahne olacak. Ligde bu sezona iyi başlayan ve henüz yenilmeyen iki Güzelyurt bölgesi takımı olan Yalova ile Baf Ülkü Yurdu takımları karşı karşıya gelecek. Yarın Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanacak bu kritik karşılaşma öncesinde iki takım da kazanma hedefinde.



AKSA SÜPER LİG

Bugün

14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Miracle Değirmenlik (Serkan Şimşek)

14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Göçmenköy (Utku Hamamcıoğlu)

14.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-MağusaT.Gücü (Kerem Eran)

30 Ekim 2022, Pazar

14.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Türk Ocağı (Evern Karademir)

14.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-MeritA.Yeşilova (Mustafa Öztugay)

14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Yenicami (Hüseyin Eyyüpler)

14.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Hamitköy (Mehmet Sezener)

14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Gönyeli (Şakir Azizoğlu)



AKSA 1.LİG

Bugün

14.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Esentepe (Ali Özer)

14.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Dörtyol (Hüseyin Özkan)

14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-M. HacıaliYılmazköy (Abdullah Genç)

14.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Girne Halk Evi (İsmail Ercan)

30 Ekim 2022, Pazar

14.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Mormenekşe (Hakan Ünal)

14.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Miracle Karşıyaka (Ferhat Tuna)

14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Düzkaya-Yenierenköy (Zekai Töre)

14.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)



