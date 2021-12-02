Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek

Avrupa Şampiyonluğu kemeri kazanma yolunda bir maçı kalan Metin Turunç Ukrayna’da çıkacağı maç öncesinde hazırlıklarını yoğunlaştırırken, kampa girecek

Avrupa Şampiyonluğu kemeri kazanma yolunda bir maçı kalan milli boksör Metin Turunç Ukrayna’da çıkacağı maça hazırlanıyor.

Kemer yolculuğunda artık sona gelen Demir Yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, 8 Aralık Çarşamba günü Ukrayna’da çıkacağı müsabaka için 6 Aralık Pazartesi günü adadan ayrılacak. Ukrayna’daki müsabaka için çalışmalarını sürdüren Metin Turunç, 4 Aralık Cumartesi günü antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde kampa girecek.

Ukrayna hazırlıkları ile ilgili olarak açıklama yapan milli boksör Metin Turunç, kemer yolculuğunun en kritik ve en önemli maçına çıkacağını söyledi. İstanbul dönüşü ara vermeden Ukrayna hazırlıklarına başladıklarını belirten Metin Turunç, zorluk derecesi bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Hazırlıklara antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde çift idmanla devam ettiklerini söyleyen Turunç, yarın akşamüzeri yapacakları son idmanla birlikte 4 Aralık Cumartesi günü kampa gireceklerini sözlerine ekledi.

