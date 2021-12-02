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İskele’de Kempo şöleni yaşanacak

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Kempo Gençlik Kupası Şampiyonasında, ülkede ilk kez Brezilya Jiu Jitsu (BJJ) Turnuvası gerçekleştirilecek. Antrenör ve hakem eğitim gelişim semineri verilecek

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İskele’de Kempo şöleni yaşanacak
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KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası yapılıyor.
Kempo Savunma Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyla 12 Aralık Pazar günü 10:00 – 15:00 saatleri arasında İskele Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan Kempo Gençlik Kupası Şampiyonasına 9 üye kulübün 90’a yakın sporcuları katılacak. Şampiyonayı izlemek üzere 11 Aralık Cumartesi günü Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı Halis Avşar ülkemize gelecek.Organizasyona ülkemizin üst düzey bürokratlarının da katılması bekleniyor.        
Kempo Savunma Sporları Federasyonunun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleştireceği Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez Brezilya Jiu Jitsu (BJJ) Turnuvası da gerçekleştirilecek. 
Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası açılışında Kempo (IKF) Uluslarası Hakemlerinden Milli Hakem Komitesi başkanı Sihame Soghar Özçiçek tarafından antrenör ve hakem eğitim gelişim semineri de verilecek.
 
 

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Etiketler; #iskele #Kempo
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