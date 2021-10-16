Turunç, Ukrayna’da zafere yumruk attı

Milli boksör Metin Turunç, galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken, Ukrayna’da çıktığı rinkten de galibiyetle ayrıldı.
Metin Turunç, Ukrayna’da karşılaştığı Kazak boksörü mağlup etti. Metin Turunç, henüz ilk rauntta rakibini hakem kararı ile yenerek kemer yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Metin Turunç, güçlü rakibini kolaylıkla mağlup ederek kemer yolunda iddialı olduğunu gösterdi.
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