Kempo Dünya Şampiyonasında vuruşacaklar

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli Takımı ilk kez 27. IKF Kempo Dünya Şampiyonasına katılacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli Takımı,Türkiye’nin Antalya ilinde 25 – 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 27. IKF (Kempo Federasyonu) Kempo Dünya Şampiyonasına katılıyor.

Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürenKempo Milli Takımı kadrosunda Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Umar Abdulaziz, Can Uğuroğlu, Tarık Yayar, Mertsan Çakırlı, Büşra Turan, antrenör Cuma Öztürk, hakem Vedat Yayar yer alıyor. 7 sporcu, 1 antrenör, 1 hakem, 2 idareci yer aldığı Kempo Savunma Sporları Federasyonu kafile başkanlığını,, federasyon başkanı Mehmet İngenç yapacak. 27.İKF Kempo Dünya Şampiyonasına yaklaşık 90 ülkeden, 320 sporcu katılacak.

Avrupa Şampiyonasına ve Combat Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonasına katılan Kempo Milli Takımı,Kempo Dünya Şampiyonasına ilk kez katılıyor.

İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonunda çalışan milli takımın antrenmanlarını yerinde inceleyen Mehmet İngenç,tüm sporculara başarılar dilerken, ülke olarak ilk kez katılacakları 27.İKF Kempo Dünya Şampiyonasında ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerini belirtti. İngenç, şampiyonasından başarılı sonuçlarla dönmek için mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

