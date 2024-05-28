Türkiye üçüncülüğü, 20 Temmuz Fen Lisesi’nin

KKTC Cimnastik Federasyonu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen KKTC Okullar arası Artistik Cimnastik müsabakalarında dereceye giren okullar, Bolu’da düzenlenen Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarına katıldılar.

20 Temmuz Fen Lisesi Artistik Cimnastik Kız Takımı, Türkiye Liseler arası Kızlar Artistik Cimnastik Müsabakalarında yarıştı. 20 Temmuz Fen Lisesi Artistik Cimnastik Kız Takımı, Türkiye Liseler arası Kızlar Artistik Cimnastik Müsabakalarında 3. oldu.

Sporcular Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, Beden Eğitimi öğretmenleri Onay Kafadar, Gökçin Orundalı ile antrenörler Ayten Kasap Topal ve Türkay Özata sorumluluğunda başarıyla yarıştılar. Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, okullarına 3.lük kupasını getirmenin gururunu yaşadılar.



