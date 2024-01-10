Liseler futbolda şampiyonlar belli oluyor

Lise genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) ile Lapta Yavuzlar Lisesi (LYL), lise genç erkeklerde de Namık Kemal Lisesi (NKL) ile Bekirpaşa Lisesi (BPL) şampiyonluk için Lefkoşa Atatürk Stadı'nda bugün karşı karşıya gelecekler

Milli Eğitim Bakanlığı Okul sporları Komitesi tarafından organize edilen Liseler arası futbolda şampiyonlar bugün oynanacak karşılaşmalar sonunda belli olacak.

Lise genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) ile Lapta Yavuzlar Lisesi (LYL), lise genç erkeklerde de Namık Kemal Lisesi (NKL) ile Bekirpaşa Lisesi (BPL) şampiyonluk için Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Kızlar karşılaşması saat 10.00'da, erkekler karşılaşması ise saat 11.30'da başlayacak.

Göçmenköy Sentetik Sahası'nda ise saat 9.45'te genç kızlarda Hala Sultan İlahiyat Koleji (HSİK) ile Bekirpaşa Lisesi (BPL), saat 11.15'te genç erkeklerde Esin Leman Lisesi (ELL) ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) üçüncülük maçına çıkacaklar.

Üçüncülük ve Final Maçlarının Programı (11 Ocak 2024, Perşembe)

Lise Genç Kız Üçüncülük

09.45 Göçmenköy Sentetik Sahası HSİK-BPL

Lise Genç Erkek Üçüncülük

11.15 Göçmenköy Sentetik Sahası ELL-GMTMK

Lise Genç Kız Final

10.00 Lefkoşa Atatürk Stadı LTL-LYL

Lise Genç Erkek Final

11.30 Lefkoşa Atatürk Stadı NKL-BPL



