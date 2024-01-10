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Liseler futbolda şampiyonlar belli oluyor

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Lise genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) ile Lapta Yavuzlar Lisesi (LYL), lise genç erkeklerde de Namık Kemal Lisesi (NKL) ile Bekirpaşa Lisesi (BPL) şampiyonluk için Lefkoşa Atatürk Stadı'nda bugün karşı karşıya gelecekler

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Liseler futbolda şampiyonlar belli oluyor
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Milli Eğitim Bakanlığı Okul sporları Komitesi tarafından organize edilen Liseler arası futbolda şampiyonlar bugün oynanacak karşılaşmalar sonunda belli olacak.
Lise genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) ile Lapta Yavuzlar Lisesi (LYL), lise genç erkeklerde de Namık Kemal Lisesi (NKL) ile Bekirpaşa Lisesi (BPL) şampiyonluk için Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Kızlar karşılaşması saat 10.00'da, erkekler karşılaşması ise saat 11.30'da başlayacak.
Göçmenköy Sentetik Sahası'nda ise saat 9.45'te genç kızlarda Hala Sultan İlahiyat Koleji (HSİK) ile Bekirpaşa Lisesi (BPL), saat 11.15'te genç erkeklerde Esin Leman Lisesi (ELL) ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) üçüncülük maçına çıkacaklar.
Üçüncülük ve Final Maçlarının Programı (11 Ocak 2024, Perşembe)
Lise Genç Kız Üçüncülük
09.45 Göçmenköy Sentetik Sahası HSİK-BPL
Lise Genç Erkek Üçüncülük
11.15 Göçmenköy Sentetik Sahası ELL-GMTMK
Lise Genç Kız Final
10.00 Lefkoşa Atatürk Stadı LTL-LYL
Lise Genç Erkek Final
11.30 Lefkoşa Atatürk Stadı NKL-BPL
 
 
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