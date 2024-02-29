Törehan’dan, başkan Ali Karavezirler’e ziyaret

Miracle Değirmenlik Spor kulübü başkanı Hakan Törehan Değirmenlik Akıncılar Belediye başkanı Ali Karavezirler’i makamında ziyaret etti.

Belediye başkanı Ali Karavezirler ile Miracle Değirmenlik Spor Kulübü başkanı Hakan Törehan arasında özelde Miracle Değirmenlik Spor Kulübü genelde ise bölge futbolu hakkında görüş alış verişi yapıldı.

Sporun hem beldemiz hem de ülkemiz gençleri için çok önemli olduğunu kaydeden başkan Karavezirler, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü başkanı Hakan Törehan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’ne bundan sonraki yapacağı karşılaşmalarda başarılar diledi.

