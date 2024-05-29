Töre, şampiyon taekwondocuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki sporcuları kabul etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Gökbilen, KKTC Tekvando Milli Takımı’nın, Özbekistan'da düzenlenen "ITF Gençlik Kupası" müsabakasında 8 altın, 7 gümüş ve 6 bronz madalya alarak genel klasmanı ikinci sırada tamamladığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, taekwondocuların başarıdan başarıya koşarak KKTC’yi sportif alanlarda temsil etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Töre, KKTC bayrağının İstiklal Marşı eşliğinde uluslararası müsabakalarda göndere çekilmesinin ambargoları yıkmak adına önemli olduğunu söyledi.

Töre, bireysel olarak Türkiye’de yer alan sporcuların kazandığı başarıların kendisini mutlu ettiğini, ancak kurumsal kazanılan başarıları daha anlamlı bulduğunu ifade etti.

Töre, Mutlu Barış Harekatı’nın 50. Yılında böyle haberleri almanın da sevindirici olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından başarılı sporculara Meclis Anı Madalyası takdim edildi, toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.