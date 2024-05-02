Topcan anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen Ahmet Sami Topcan Zor HareketlerŞampiyonası önceki gün (Pazartesi) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.

Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu BaşkanlığındaCeyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR



BAYANLARSONUÇLARI

1.Kategori: 1. Havin Yılmaz

2.Kategori: 1. Melek Ünver

3.Kategori: 1. Daria Shymushevska

4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

5.Katagori: 1.Zeynep Kürekçi

6.Katagori: 1. Hira Kürekçi

7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş

8.Katagori: 1. Ela Yağızsoy

9.Kategori: 1. Melisa Türkmen

10.Katagori: 1. Anna Moskovina

11.Kategori: 1. Arosha Anari



ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızoy

2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu

3.Kategori: 1.Berat Sütçü

4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın

5.Kategori: 1.Karan Arkın Akalın

6.Kategori: 1. Demir Alp Aslan

7.Kategori: 1. Ahmet Söker

8.Kategori: 1.Mehmet Onur Köseme

LİGDE İKİNCİ HAFTA MAÇLARI YAPILDI

10 Takımlı Taekwondo liginin ikinici hafta Müsabakaları yapıldı

2024.04.29 Tarihinde2 . haftada Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapıldı

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen, Federasyon , Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz, ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler



