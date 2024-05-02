Topcan anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen Ahmet Sami Topcan Zor HareketlerŞampiyonası önceki gün (Pazartesi) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.
Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu BaşkanlığındaCeyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
BAYANLARSONUÇLARI
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Melek Ünver
3.Kategori: 1. Daria Shymushevska
4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
5.Katagori: 1.Zeynep Kürekçi
6.Katagori: 1. Hira Kürekçi
7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş
8.Katagori: 1. Ela Yağızsoy
9.Kategori: 1. Melisa Türkmen
10.Katagori: 1. Anna Moskovina
11.Kategori: 1. Arosha Anari
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızoy
2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu
3.Kategori: 1.Berat Sütçü
4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın
5.Kategori: 1.Karan Arkın Akalın
6.Kategori: 1. Demir Alp Aslan
7.Kategori: 1. Ahmet Söker
8.Kategori: 1.Mehmet Onur Köseme
LİGDE İKİNCİ HAFTA MAÇLARI YAPILDI
10 Takımlı Taekwondo liginin ikinici hafta Müsabakaları yapıldı
2024.04.29 Tarihinde2 . haftada Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapıldı
Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen, Federasyon , Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz, ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler
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