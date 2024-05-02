banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Topcan anısına yarıştılar

banner1020

banner974
Topcan anısına yarıştılar
banner971
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen Ahmet Sami Topcan Zor HareketlerŞampiyonası önceki gün (Pazartesi) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.
Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu BaşkanlığındaCeyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
 
BAYANLARSONUÇLARI
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Melek Ünver                               
3.Kategori: 1. Daria Shymushevska                  
4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu              
5.Katagori: 1.Zeynep Kürekçi
6.Katagori: 1. Hira Kürekçi
7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş
8.Katagori: 1. Ela Yağızsoy
9.Kategori: 1. Melisa Türkmen
10.Katagori:        1. Anna Moskovina
11.Kategori:         1. Arosha Anari  
 
ERKEKLER SONUÇLARI                               
1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızoy 
2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu         
3.Kategori: 1.Berat Sütçü
4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın
5.Kategori: 1.Karan Arkın Akalın
6.Kategori: 1. Demir Alp Aslan
7.Kategori: 1. Ahmet Söker  
8.Kategori: 1.Mehmet Onur Köseme
LİGDE İKİNCİ HAFTA MAÇLARI YAPILDI
10 Takımlı  Taekwondo liginin ikinici hafta Müsabakaları  yapıldı
2024.04.29  Tarihinde2 . haftada Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapıldı
Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen, Federasyon , Bölge ve  kulüp  temsilcileri verirken  Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz, ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.