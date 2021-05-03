Tekmeler Azerbaycan için atıldı

Azerbaycan’da yapılacak şampiyonaya hazırlanan Taekwondo Judo Karate Aikdio Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu sporcuları Ferdi Zor Haraketler Müsabakalarında yarıştılar

Taekwondo Judo Karate AikdioHapkido Kungfu KurashWushuFederasyonu Ferdi Zor Haraketler Müsabakaları yapıldı.

Azerbaycan’da yapılacak şampiyonaya hazırlanan lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bahçesinde açık havada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak kendilerini deniyorlar.

Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu, antrenörlerRamadanGökbilen ve Ceyda Uçaner, dört disiplinde (Hyong-Kırış-Müsabaka-Zor haraketler) milli takım aday kadrosu belirlemek için sporcuları hazırlıyorlar.

Yapılan müsabakalarda sikletlerinde birinci olan sporcular şöyle.

BAYANLAR HYONG/PUMSE/KATA ŞAMPİYONASI

1.Kategori: 1. Ana Tüysüz

2.Kategori: 1. Elena Pakhomova

3.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Açelya Ergin 3.Betül Boz

4.Kategori: 1. Şerife Patlar 2.Hande Erşahinoğlu 3.Melek Karanfil

5.Kategori: 1. AleksandraGudonoaga 2. Durusu Yenice 3.Tuba Şener

6.Kategori: 1. Elif Altuntaş 2. Sıla Taneri 3.Gülcan AbdullahERKEKLER HYONG/PUMSE/KATA ŞAMPİYONASI

1.Kategori: 1. NikitaGordeev 2.Kerim Karpuz 3.Mahmut Colayır

2.Kategori: 1. Özkay Ramiz 2.Yusuf Seyhan Şen 3.Zeynel Yıldırım

3.Kategori: 1. Daniel Korshunov 2. FedorFedorov 3. Ali Liman

4.Kategori: 1. Emir Kaflı 2. Ahmet Faruk Kocabaş 3.Sinan Kara

5.Kategori: 1. Arda Aslan Öztürk 2. Denktaş Karamahmutoğlu 3. Kıvanç Çağlin

6.Kategori: 1. Agit Yenice 2. Erol Eren Külahçıoğlu 3. Çetin Çiftsüren

7.Kategori: 1. Rafailİbrahimov 2. Aziz Kamalov 3.Ajlan Rüstemov

8.Kategori: 1.Mustafa Jumayev 2.Mikhail Khomsin 3.Ruslan Saltanov

