Kuşak sınavının kazananları açıklandı

Taekwondo Karate Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen martialartsrenkli kuşak terfi sınavı (120. Taekwondo 69. Karate) yapıldı.

Yapılan sınavda terfi edenler kuşaklarını 06 Mayıs 2021 Perşembe akşamı saat 16.00’da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan törende alacak.

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Ali Liman, Sıla Taneri, AleksandraGudonoaga, Elif Altuntaş, Damir İnce, Aleyna Öztürk, Alihan Öztürk, Mehmet Alp Hopurcuoğlu

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Emir Kaflı, FedorFedorov

6.Kyu KARATE Turuncu Kuşak Kazananlar

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Daniel Korshunov, Şevket Bilgin

5.Kyu KARATE Yeşil Kuşak Kazananlar

Rafailİbrahimov

4.Kyu KARATE Mavi Kuşak Kazananlar

Aziz Kamalov, MikhailKhomyshin

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Ahmet Faruk Kocabaş, Hande Erşahinoğlu, Çetin Çiftsüren, Erol Eren Külahçıoğlu

3.Kyu KARATE Kahverengi Kuşak Kazananlar

Mustafa Jumayev

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Durusu Yenice, Agit Yenice

