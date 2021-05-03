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Kuşak sınavının kazananları açıklandı

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Kuşak sınavının kazananları açıklandı
Taekwondo Karate Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen martialartsrenkli kuşak terfi sınavı (120. Taekwondo 69. Karate) yapıldı.
Yapılan sınavda terfi edenler kuşaklarını 06 Mayıs 2021 Perşembe akşamı saat 16.00’da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan törende alacak.
8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar
Ali Liman,  Sıla Taneri, AleksandraGudonoaga, Elif Altuntaş, Damir İnce, Aleyna Öztürk, Alihan Öztürk, Mehmet Alp Hopurcuoğlu
6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar
Emir Kaflı, FedorFedorov
6.Kyu KARATE Turuncu Kuşak Kazananlar
5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar
Daniel Korshunov, Şevket Bilgin
5.Kyu KARATE Yeşil Kuşak Kazananlar
Rafailİbrahimov
4.Kyu KARATE Mavi Kuşak Kazananlar
Aziz Kamalov, MikhailKhomyshin
3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar
Ahmet Faruk Kocabaş, Hande Erşahinoğlu, Çetin Çiftsüren, Erol Eren Külahçıoğlu
3.Kyu KARATE Kahverengi Kuşak Kazananlar
Mustafa Jumayev
2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar
Durusu Yenice, Agit Yenice
 
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