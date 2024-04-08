Tekçam ve Koç Badmintoncuları kutladı

Badminton’da 3-7 Nisan 2024 tarihinde Bursa'da düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden ve Türkiye Milli Takımı'na girme başarısı gösteren Nehir M. Deniz ve Marko D. Lesinger'i TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam ve KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç tebrik etti.

Badminton Federasyonu lokalinde bir araya gelen Mithat Tekçam ve Dursun Koç, Milli sporcular Nehir ve Marko ile birlikte Federasyonu bu güzel başarılarından dolayı tebrik ettiler.

Mithat Tekçam Türkiye Milli Takımı'nda oynamanın gurur verici olduğunu söyleyerek ileride daha da başarılı olmaları temennisinde bulundu. Dursun Koç da sporcuların başarılarının tesadüf olmadığını, badminton sporuna desteklerinin süreceğini belirtirken, bu başarının badmintonun geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Ziyaret sonunda milli sporcularla hatıra fotoğrafı çeken Mithat Tekçam ile Dursun Koç, Nehir ve Marko'nun Türkiye Milli Takımı ile uluslararası turnuvalarda oynayacakları müsabakalarda Ay Yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil edecekleri konusunda emin olduklarını söylediler ve sporculara başarı dileklerinde bulundular.



