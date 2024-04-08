Türkmenköy veda etti, Demirhan ligde kaldı

Digiturk BTM Birinci Lig play out 2. maçında Türkmenköy ile Demirhan, Mehmetali Toker Stadında (Cilayi) karşılaştı. Demirhan, Türkmenköy’ü 2 – 1 mağlup ederek Ligde kalan takım oldu. Demirhan yeni sezonda yine BTM Birinci Ligde mücadele edecek. Türkmenköy ise 2 yıl aradan sonra yine BTM 2. Lige düştü.

