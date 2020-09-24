Süleyman’a başarılı operasyon

BTM İkinci Lig Beşinci Grupta Göçmenköy Stadında oynanan ve Ömer Doğru’nun yönettiği son hafta maçında Pınarbaşı – Alayköy maçında Pınarbaşı futbolcusu Süleyman büyük şanssızlık yaşamıştı.
Süleyman maçın son bölümünde rakip defans futbolcusu ile havada çarpışmış ve çarpışma sırasında göz altı kemiği kırılmıştı.
Süleyman geçtiğimiz gün Dr. Adem Ademoğlu tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi.
Süleyman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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