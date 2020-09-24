banner480
banner69
SAKA bu kez hedefe ulaştı
SAKA bu kez hedefe ulaştı
145 0
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
74 0
 
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
32 0
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
27 0
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
312 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
32 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
banner460

Süleyman’a başarılı operasyon

banner476

Süleyman’a başarılı operasyon
BTM İkinci Lig Beşinci Grupta Göçmenköy Stadında oynanan ve Ömer Doğru’nun yönettiği son hafta maçında Pınarbaşı – Alayköy maçında Pınarbaşı futbolcusu Süleyman büyük şanssızlık yaşamıştı.
Süleyman maçın son bölümünde rakip defans futbolcusu ile havada çarpışmış ve çarpışma sırasında göz altı kemiği kırılmıştı.
Süleyman geçtiğimiz gün Dr. Adem Ademoğlu tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi.
Süleyman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.