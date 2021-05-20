Tatar, Nev çocuklarını ödüllendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Neval Çelebioğlu Akgürgen eşliğinde kendisini ziyaret eden Nev Cocuk Fitnes sporcularını kabul edip görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çocukları hediye verdiği kabul ile ilgili olaea Neval Çelebioğlu Akgürgen yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar ve eşi Sn. Sibel Tatar'a, Nev Çocuk Fitnes Avrupa Şampiyonlarına gösterdikleri ilgi ve verdikleri değerden dolayıçok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

