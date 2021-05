Dumlupınar, farkındalık yaratıyor

Dumlupınar, sosyal sorumluluk anlamındaki faaliyetleriyle dikkat çekerken, 2021-2022 futbol sezonunu Çocuk Hakları Farkındalık Sezonu olarak ilan etmeyi planlıyor

Yonpaş Dumlupınar Kulübü, son iki yılda sosyal sorumluluk anlamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle dikkat çekerken, bu faaliyetlerin devamı adına çalışmalarını sürdürüyor.

Sportif başarının yanı sıra düzenlenen faaliyetlerle farkındalık yaratan Dumlupınar ayrıca Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 2021-2022 futbol sezonunu Çocuk Hakları Farkındalık Sezonu olarak ilan etmeyi planlıyor. Konu ile ilgili olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Aranır ve kulübün Genel Koordinatörü Asya Alpler bilgi verdi.

Aranır: Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile çeşitli faaliyetlerimiz olacak

Yonpaş Dumlupınar’ın sosyal sorumluluk faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Aranır, yeni dönemde de önceki sezonlarda yaptıkları yardımlar ve farkındalık faaliyetlerine ayrıca kan bağışı ve Meme Kanseri Farkındalık etkinlikleri gibi her yıl düzenledikleri faaliyetlere devam edeceklerinin altını çizdi.

Aranır, “Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 2021-22 futbol sezonunu Çocuk Hakları Farkındalık Sezonu ilan edeceğimizi de duyurmak isterim. Bu kapsamda, Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile işbirliği içerisinde farkındalık artırmaya yönelik çeşitli faaliyetlerimiz olacaktır” açıklamasını yaptı. Hüseyin Aranır, geçtiğimiz sezonda yapılan sosyal sorumluluk faaliyetlerini şöyle sıraladı:

Yaşlılar Haftası’nda, Meroş Bakım Evi’ne ve Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ne akademi öğrencileri ve A Takım Sporcuları ile ziyaret gerçekleştirdik. 2. DTSK Akademi öğrencileri tarafından her yıl düzenlediğimiz Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı Etkinliği 3. Yonpaş DTSK ve Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu ile birlikte Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne ve Devlet Hastanelerine 15 adet Tekerlekli Sandalye bağışı 4. Tedavi gören bir çocuk için Yonpaş DTSK ile Göçmenköy İYSK lig maçı geliri bağışı 5. Dumlupınar Akademi ve A takım sporcularımızla “Biz Geleceğimizi Umutla Yeşertiyoruz” temalı Zeytin Fidanı Dikim etkinliği 6. Yonpaş DTSK – Karşıyaka ASK maç gelirini Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’ne bağışladık. 7. Dünya İlik Bankası’na Donör olmak için Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı ile birlikte ilik donörü etkinliği 8. “Sports for Kids” projemiz Bi-Communal Stelios Awards ödülüne layık görülmüştür. 9. Pandemi kapanma sürecinde ihtiyaçlı ailelere dağıtılmak üzere erzak bağışı yaptık. 10. Sponsorumuz Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ile birlikte yaklaşık 1000 aile ve DAÜ öğrencilerine gıda yardımı ve sokak hayvanları için 5 ton mama yardımı 11. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile birlikte Kan Bağışı etkinliği düzenledik.

Alpler: Geniş kitlelere ulaşmak için işbirliği çağrısı yapıyoruz

Yonpaş Dumlupınar Genel Koordinatörü Asya Alpler yaptığı değerlendirmede kulüp olarak geçtiğimiz sezonlarda ve pandemi nedeniyle kapalı oldukları son dönemde dahi ellerinden geldiğince sosyal sorumluluk anlamında aktif olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Alpler şunları kaydetti: “Açılımların ve 2021-22 futbol sezonuna hazırlıkların resmen başlaması ile birlikte ise yeni sezon hazırlıklarımıza hız vermiş bulunuyoruz.

2021-2022 futbol sezonu içerisinde Akademimizden, A Takımımıza ve yönetimimize kadar elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projeleri anlamında faaliyet alanımızı genişletmek ve daha aktif olmak niyetindeyiz. Bunun yanı sıra Süper Lige yükselmemizle birlikte, takımın ve faaliyetlerimizin görünürlüğünün de artacak olmasını bir avantaja dönüştürmek, bunun bilinci ile hareket etmek ve bu niyetle de sivil toplum örgütleri ile işbirliğimizi artırmak istiyoruz. Buradan, çevre, kadın hakları, çocuk hakları, sağlık ve benzer diğer alanlarda faaliyet gösteren ve faaliyetlerinin işbirlikleri ile daha geniş kitlelere ulaşmasını isteyen sivil toplum örgütlerine de açık işbirliği çağrımızı iletmek istiyoruz.”