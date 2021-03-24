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Taekwondoda sınav sonuçları açıklandı

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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından siyah kuşak sınavında kazananlar ve kara kuşak dan sınavında yükselenler açıklandı

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Taekwondoda sınav sonuçları açıklandı
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kara kuşak sınav sonuçları açıklandı.
Yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2021 siyah kuşak sınavında kazananlar ve kara kuşakdan sınavında yükselenler federasyon tarafından açıklandı. Spor Salonlarının açık olduğu dönemde uygulamalı olarak başlayan ve kapandıktan sonra da online devam eden sınavlarda sporcular, Karakuşak olmak için mücadele ettiler.
Sporcular sınavlarda, temel teknikler, hyon/pumse/kata, serbest müsabaka, ilboderyon/hoşinsul, zor haraketler, kırış müsabakaları ve son gün de sözlü sınavdan geçtiler.
Karakuşak sınavını, Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Masterler; Ali Uslu, Öykü Ergin, antrenörler başkanlığında, imtihan komisyonu üyeleri, milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yaptılar.
Yapılan sınav sonunda başarılı olan sporcular şöyle
RamadanGökbilen                             6.Dan  Siyah Kuşak
Ceyda Uçaner                                    6.Dan  Siyah Kuşak
Pınar Akarpınar                                  5.Dan  Siyah Kuşak
Açelya Ergin                                      3.Dan  Siyah Kuşak
Özlem Tomak                                    3.Dan  Siyah Kuşak
Ana Tüysüz                                        3.Dan  Siyah Kuşak
FarhatJorayev                                   3.Dan  Siyah Kuşak
Arda Aslan Öztürk                            2.Dan  Siyah Kuşak
Yunus Emre Tomak                           2.Dan  Siyah Kuşak
Kerim Karpuz                                    2.Dan  Siyah Kuşak
Azra Turan                                         1.Dan  Siyah Kuşak
Özkay Ramiz                                     1.Dan  Siyah Kuşak
Şakir Yağızsoy                                   1.Dan  Siyah Kuşak
Yusuf Seyhan Şen                             1.Dan  Siyah Kuşak
Mervan Bayrakçı                               1.Dan  Siyah Kuşak
Rabia Tarım                                       1.Dan  Siyah Kuşak
Arda Akın Altuntaş                           1.Dan  Siyah Kuşak
Ahmet Solak                                      1.Dan  Siyah Kuşak
Ömer Faruk Solak                              1.Dan  Siyah Kuşak
Murat Berk Bucak                             1.Dan  Siyah Kuşak
Mirsad Toprak                                   1.Dan  Siyah Kuşak
Mahmut Toprak                                 1.Dan  Siyah Kuşak
Davut Jorayev                                    1.Dan  Siyah Kuşak
NuranaJorayeva                                 1.Dan  Siyah Kuşak
KandımbekYusupov                          1.Dan  Siyah Kuşak
 
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