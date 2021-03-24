Çiftçi: Okçuluk ileriye gitmeyecek

Ferdi Çiftçi başkanlığındaki Okçuluk Federasyonu yönetim kurulu, yaşanan olumsuzluklardan dolayı noktayı koyup, istifa etme kararı alırken, “Okçuluğun daha ileriye gidemeyeceği ve önemsenmediği” açıklandı

Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi yaşanan olumsuzluklardan dolayı istifa ettiğini açıkladı.

Çiftçi önceki akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında konuların enine boyuna tartışıldığını ve yapacak bir şey bulamadıklarını kaydederek yönetim kurulu ile birlikte istifa etme kararı aldıklarını kaydetti. Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi yönetim kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları basın bildirisi ile duyurdu.

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

“23 Mart 2021 akşamı federasyon idari binamızda yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan bir dizi kararlar sonunda noktayı koyma kararımızı da gündeme getirdiğimizi siz değerli spor basınıyla paylaşmak istedik. Federasyonumuzda bağlı bulunan kulüp dernek ve birliklerimize çağrıda bulunduk.

2017 yılından beridir oluşturulan yönetim kurulu ve diğer kurullarımızla ülkemizde branşımızı üst seviyeye taşımak için üstün çabalar sarf ederek canla başla o günlerden beri durmadan çalıştık. Eğitimsel, tesisleşme, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar, ödüllendirme, yurt dışından okçuluk firmaları ile sponsorluk sözleşmeleri neticesinde ülkemize malzeme getirilip kullanıma verilmesi, kurumsallaşma için tüm performansımızı kullanarak çıtanın gözle görülür bir seviyede yükselişini gece gündüz çalışarak sağladık ve yaşadık.

Fakat 4 yıldır özellikle bağlı bulunduğumuz Spor Dairesine yapılan taleplerimizin çok büyük bir çoğunluğu cevapsız ve askıda kaldı, Daire yönetiminin sürekli olarak değişmesi her seferinde bizi sil baştan başlamak zorunda bıraktı.

Doğal olarak tüm kulüp, dernek ve birliklerle sporcularımıza,her ilçede tesis imkanlarsağlanamadı. Üyelerimiz okçuluk malzemeleri eksiklikleri ile ilgili taleplerde bulunmaya devam ediyorlar.

2018 yılının ilk aylarından beridir özveriyle hazırlanarak onaya verilen yeni federasyon tüzüğü konusunda cevapsız kalındı. Özellikle kış aylarında olmazsa olmaz kapalı spor salonlarının bölgelerde kullanıma verilmemesi veya kapalı salon projelerinin 3 yıldır daireye sunulmasına rağmen cevapsız kalması bizlere bu branşın daha ileriye gidemeyeceğini ve önemsenmediğini bizlere net olarak gösterdi.

Sonuç olarak federasyon yönetim kurulu olarak daha ileriye gidilemeyeceği ve daha ilerisi için sihirli gücümüz de olmayışından dolayı kulüplerimize desteğimizin devam edemeyeceği bizler açısından noktayı koyma karanın doğru olduğunu gösterdi.

Kulüplerle ortak olarak belirlenerek önerilecek federasyon başkanadaylarının federasyon yönetim kuruluna sunulmasının ardından belirlenecek olan tarihte olağan mali kurul ve başkanlık seçiminin 10 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirileceğini spor kamuoyuna bildirir, yeni seçilecek olan Okçuluk Federasyon başkanı ve kurulu üyelerinin ülkemiz ve gençliğimiz için hayırlı olmasını dileriz.”

