Taekwondoculardan 23 Nisan’ı kutlaması

Taekwondo Judo Karate Federasyonu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde müsabaka düzenledi.
Müsabakalarda lisanslı sporcular yanında minik sporcular da yarıştı. Miniklerin mücadelesinde renkli görüntüler yeralırken 23 Nisan’ı bayram havasında kutladılar.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Lisanslı Sporcular da yarıştı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde, Sosyal Mesafe, Hijyen ve Maske kurallarına uyularak yapılan müsabakalarda dereceye girenlere madalyalarını Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen taktı.
Bayanlar Müsabakalarında katagorilerinde birinci olanlar
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar
2.Kategori: 1.Şerife Patlar
3.Kategori: 1.Ana Tüysüz
4.Kategori: 1.Gizem Gürpınar
5.Kategori: 1.Alexandr Gudunova
6.Kategori: 1.Arina Vakuluk
Erkekler Müsabakalarında katagorilerinde birinci olanlar
1.Kategori: 1.Kerim Karpuz
2.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk
3.Kategori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu
4.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin
5.Kategori: 1.Özkay Ramiz
6.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen
7.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy
8.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş
9.Kategori: 1.Emir Kaflı
10.Kategori: 1.Aren Özberkan
11.Kategori: 1.Maxim Sopiluk
12.Kategori: 1.Erol Eren Külahçı
13.Kategori: 1.Fedor Fedorov
14.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy
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