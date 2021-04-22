Skoda, Külahlılar’ın fotoları ile paylaşım yaptı

Skoda Motorsport resmi sayfası, Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinin Skoda R5 ile Hamitköy Ralli Sprint’te elde ettikleri zaferi foto muhabirimiz Necati Külahlılar’ın fotolarını kullanarak paylaşım yaptı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) düzenlediği etkinlikler dünyada ses getirmeye devam ediyor.

2021 sezonunda R5 arabaların etaplarımızda boy göstermesiyle birlikte ralli şampiyonamıza ilgi daha da artarken, on binlerce takipçisi bulunan WRC 2 Dünya ŞampiyonuSkoda’ya ait olan Skoda Motorsport resmi sayfasından Hamitköy Ralli Sprint’i paylaştı.

Nesdersan.com sponsorluğunda Macila Rally Team’den Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinin Skoda R5 ile Hamitköy Ralli Sprint’te elde ettikleri zaferi Necati Külahlılar’ın fotolarını kullanarak paylaşım yapan Skoda Motorsport resmi sayfası, paylaşımında Necati Külahlılar’ı ve KKTOK’u da etiketledi.

