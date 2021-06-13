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Taekwondo lig heyecanı sürüyor

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Taekwondo lig heyecanı sürüyor
Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen 10 takımlıtaekwondo liginin ikinci hafta müsabakaları yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken maçları uluslararası kokartlı hakemler ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.
TOL  2 - GAZİMAĞUSA SAM1
DTB 1 -  GİRNE TKD İht. 3
LEF. TİK 1 - GİR.BÖLGE   2
GÜZ. TİK 0 – LFKOŞA BÖLGE 2
GHE   2 – GAZİMAĞUSA BÖLGE 1
ÇİFTLER KARIŞIK MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar – Arda Aslan Öztürk       
                        2.Şerife Patlar – Özkay Ramiz
                        3.Hande Erşahinoğlu – Çetin Çiftsüren
                        4.Rabia Tarım – Denktaş Karamahmutoğlu
 
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