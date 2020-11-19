Tabanca İskele Kupası düzenlenecek

Mehmet Paralik, İskele Poligonundahizmete girecek Ateşli Yivli Tüfek-Tabanca atış alanı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, alanın Tabanca İskele Kupasıyla hizmete gireceğini belirtti

Atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik, İskele Poligonunda, İskele Avcılık Atıcılık Birliği bünyesinde hizmete girecek Ateşli Yivli Tüfek-Tabanca atış alanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tabanca İskele Kupasıyla hizmete girecek olan atış alanı ile ilgili Mehmet Paralik’in açıklaması şöyle:

“Federasyonumuza üye İskele A.A.Birliği, bünyesinde Plak Atışları disiplininde sporumuza hizmet veren Poligonlarında Olimpik Skeet ve Sporting Atış Alanlarına bir yeni atıcılık disiplini eklemiştir.

Ateşli Yivli Tüfek-Tabanca atış alanı ile İskele Poligonu atıcılık sporuna verdiği hizmetleri büyüttü. Yeni atış alanının açılışı anlamlı bir müsabaka ile birleştirilerek düzenlenecek.

Atıcılık Federasyonu, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma faaliyetleri çerçevesinde 19 Aralık 2020 tarihinde Tabanca İskele Kupası müsabakasını düzenleyecek.

Müsabaka Ulusal disiplinde organize edileceğinden, kuralların belirlenmesi amacıyla kulüplerimizin katılımı ile 24 Kasım Salı günü, federasyon lokali, Atatürk Atıcılık Kompleksi, Gönyeli, Saat 17:00'de teknik toplantı düzenlenecek.”

