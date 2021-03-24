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Süzal ve Tanol, profesyonel kickboksta yarışacak

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Doğan Süzal ve Azim Tanol, Kocaeli’de düzenlenecek “Akbulut Fight Arena Şampiyonlar Galası” profesyonel kickboks organizasyonunda ülkemizi temsil edecekler

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Süzal ve Tanol, profesyonel kickboksta yarışacak
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Türkiye’nin Kocaeli şehrinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 27 Mart 2021 tarihinde, düzenlenecek ve organizatörlüğünü Dünya Karate Şampiyonu Vedat Akbulut’un yaptığı dev profesyonel kickboks organizasyonunda 7 farklı ülkeden 40 sporcu karşılaşacak. Müsabakalar, saat 15.00’te alt siklet müsabakaları ile başlayacak ve saat 17.00’den itibaren kemer müsabakalarına geçilecek. Saat 21.00’den itibaren TV 8.5’dan canlı olarak yayınlanacak Pro Kickboksorganizasyonunda sporcumuz Azim Tanol, Afganistanlı rakibi ZekrullahUzbekile sporcumuz Doğan Süzal ise Türkiyeli rakibi Emin Acar ile karşılaşacak. KKTC Bayrağı ile ülkemizi temsil edecek sporcularımız müsabakalarda kazanmak için mücadele edecekler. 
KKTC Kickboks Federasyonu Niyazi Demirel, sporcularımızın böylesi büyük bir organizasyonda bayrağımız ile yarışması ve ülkemizi temsil etmesi ülkemiz adına güzel bir gelişmedir ve gurur vericidir diyerek, sporcularımıza yarışmalarda başarılar diledi. 
 
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