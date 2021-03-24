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Drag takvimi açıklandı

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Drag takvimi açıklandı
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği(KKDSOD) 2021 yılı için 1 antreman günü olmak üzere 4 drag yarışı düzenlemeyi planlıyor.
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneğiyeni sezona yönelik çalışmaların startını verdi. Takvimini açıklayan derneğin başkanı İsmet Tufan, açıklanan yarış takviminin Sağlık Yüksek Kurulu’nun alacağı kararlara göre tekrardan şekillenebileceğini de sözlerine ekledi.
KKDSOD 2021 sezonu Drag Yarışları Şampiyonası takvimi şöyle;
25 Nisan Pazar Antreman
4-5 Haziran Gece Yarışı
6-7 Ağustos Gece  Yarışı
25-26 Eylül Gece Yarışı
30-31 Ekim Gündüz Yarışı
 
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