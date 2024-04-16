Süperminik okçular yarıştı

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. kapalı alan Süperminik Okçuluk yarışması 7 Nisan'da Lefkoşa Türk Lisesi Salonunda gerçekleşti.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
SÜPERMİNİK KIZ
Sevi Tunaboylu (KODOSD)
SÜPERMİNİK ERKEK
1. Hazar Yeltekin (FERDİ)
2. Sarp Taydaş (BAF)
3. İbrahim Orhan Küçükoğlu (KASD)
MİNİK A OLİMPİK KIZ
1. Termis Güneyli (KANTARA)
2. Sena İçer (ZEYBEKCİ)
3. Melek Osum (KANTARA)
MİNİK A OLİMPİK ERKEK
1. Güneş Tez (GATE)
2. Ali Kaan Canbaz (GATE)
3. Ege Kaşot (K.KAYMAKLI)
MİNİK B OLİMPİK KIZ
1. Feyza Çoğun (GATE)
2. Seben Karaman (GATE)
3. Nuray Kargılı (ZEYBEKÇİ)
MİNİK B OLİMPİK ERKEK
1. Osman Faslı (BAF)
2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)
3. Kayhan Özçınar (FERDİ)
MİNİK B MAKARALI KIZ
1. Demet Kaya (ZEYBEKÇİ)
2. Nejla Okalpli (GATE)
3. İlayda Pulyacı (GATE)
MİNİK B MAKARALI ERKEK
1. Ayaz Dayanıklı (GATE)
2. Ayaz Aysu ( ATICILIK İHTİSAS)
MİNİK C OLİMPİK KIZ
1. Ada Beylem Yayla (MİNARELİKOY)
2. Kübra Altınbaş (EŞE)
MİNİK C OLİMPİK ERKEK
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Mustafa Nadir (ZEYBEKÇİ)
3. Kayhan Özçınar (FERDİ)
MİNİK C MAKARALI KIZ
1. Eliz Hannas (FERDİ)
2. Leyla Aydın(GATE)
3. Feyza Yalçın (GATE)
MİNİK C MAKARALI ERKEK
1. Eray Kande (GATE)
2. Enver Ersen Bayraktar (ZEYBEKÇİ)
3. Ilgaz Yılmaz (ZEYBEKÇİ)
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