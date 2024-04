Süperminik okçular yarıştı

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. kapalı alan Süperminik Okçuluk yarışması 7 Nisan'da Lefkoşa Türk Lisesi Salonunda gerçekleşti.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:



SÜPERMİNİK KIZ

Sevi Tunaboylu (KODOSD)

SÜPERMİNİK ERKEK

1. Hazar Yeltekin (FERDİ)

2. Sarp Taydaş (BAF)

3. İbrahim Orhan Küçükoğlu (KASD)

MİNİK A OLİMPİK KIZ

1. Termis Güneyli (KANTARA)

2. Sena İçer (ZEYBEKCİ)

3. Melek Osum (KANTARA)

MİNİK A OLİMPİK ERKEK

1. Güneş Tez (GATE)

2. Ali Kaan Canbaz (GATE)

3. Ege Kaşot (K.KAYMAKLI)

MİNİK B OLİMPİK KIZ

1. Feyza Çoğun (GATE)

2. Seben Karaman (GATE)

3. Nuray Kargılı (ZEYBEKÇİ)

MİNİK B OLİMPİK ERKEK

1. Osman Faslı (BAF)

2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)

3. Kayhan Özçınar (FERDİ)

MİNİK B MAKARALI KIZ

1. Demet Kaya (ZEYBEKÇİ)

2. Nejla Okalpli (GATE)

3. İlayda Pulyacı (GATE)

MİNİK B MAKARALI ERKEK

1. Ayaz Dayanıklı (GATE)

2. Ayaz Aysu ( ATICILIK İHTİSAS)

MİNİK C OLİMPİK KIZ

1. Ada Beylem Yayla (MİNARELİKOY)

2. Kübra Altınbaş (EŞE)

MİNİK C OLİMPİK ERKEK

1. Azat Yalçın (KODOSD)

2. Mustafa Nadir (ZEYBEKÇİ)

3. Kayhan Özçınar (FERDİ)

MİNİK C MAKARALI KIZ

1. Eliz Hannas (FERDİ)

2. Leyla Aydın(GATE)

3. Feyza Yalçın (GATE)

MİNİK C MAKARALI ERKEK

1. Eray Kande (GATE)

2. Enver Ersen Bayraktar (ZEYBEKÇİ)

3. Ilgaz Yılmaz (ZEYBEKÇİ)