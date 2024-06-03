Taşkent’in bileği bükülmüyor

Salih DİNÇEL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'de 3. Grupta 4. Hafta maçında Yenikent Perçinci – Taşkent TSK’yı konuk etti.

Ortaköy İrsen Küçük Stadında oynanan Yenikent Perçinci – Taşkent TSK maçını İsmail Ercan yönetti. Maça hızlı başlayan Taşkent henüz 7. dakikada Niyazi Erişken ile 1 – 0 öne geçerken, erken toparlanan Yenikent Perçinci’de Nedim Kaplan’ın golüyle devre 1 – 1 sona erdi.

İkinci devre uzun süre dengede giderken, Taşkent kalecisi Nedim Ateş’in kurtarışları takımını ayakta tuttu. Son bölümde değişikliklerle birlikte hareketlenen Taşkent önce Selim Cangül ve Cem Kaygısız’ın golleriyle maçı 3 – 1 kazanıp, namağlup ilerleyişini sürdürdü.

SOYUNMA ODALARI AÇILMADI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM 2. Lig 3. Grupta oynanan Yenikent Perçinci – Taşkent maçı için Ortaköy İrsen Küçük Stadına giden takımlar şok yaşadılar.

Yenikent Perçinci – Taşkent takımları, Ortaköy İrsen Küçük Stadının soyunma odaları kilitli olduğu için soyunma odalarına giremediler. Saha içerisinde soyunup giyinmek zorunda kalan futbolcular, tuvalet ihtiyaçlarını da gideremediler.

