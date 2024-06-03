banner913
banner932
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
17 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
23 0
 
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
29 0
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
31 0
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
17 0
Aile kavgasına giden polislere saldırı
Aile kavgasına giden polislere saldırı
95 0
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
38 0
banner1032
banner1038

Taşkent’in bileği bükülmüyor

banner1020

banner974
Taşkent’in bileği bükülmüyor
banner971
Salih DİNÇEL
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'de 3. Grupta 4. Hafta maçında Yenikent Perçinci – Taşkent TSK’yı konuk etti.
Ortaköy İrsen Küçük Stadında oynanan Yenikent Perçinci – Taşkent TSK maçını İsmail Ercan yönetti. Maça hızlı başlayan Taşkent henüz 7. dakikada Niyazi Erişken ile 1 – 0 öne geçerken, erken toparlanan Yenikent Perçinci’de Nedim Kaplan’ın golüyle devre 1 – 1 sona erdi.
İkinci devre uzun süre dengede giderken, Taşkent kalecisi Nedim Ateş’in kurtarışları takımını ayakta tuttu. Son bölümde değişikliklerle birlikte hareketlenen Taşkent önce Selim Cangül ve Cem Kaygısız’ın golleriyle maçı 3 – 1 kazanıp, namağlup ilerleyişini sürdürdü.
SOYUNMA ODALARI AÇILMADI
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM 2. Lig 3. Grupta oynanan Yenikent Perçinci – Taşkent maçı için Ortaköy İrsen Küçük Stadına giden takımlar şok yaşadılar.
Yenikent Perçinci – Taşkent takımları, Ortaköy İrsen Küçük Stadının soyunma odaları kilitli olduğu için soyunma odalarına giremediler. Saha içerisinde soyunup giyinmek zorunda kalan futbolcular, tuvalet ihtiyaçlarını da gideremediler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.