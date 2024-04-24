banner913
banner932
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
21 0
"Çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik"
17 0
 
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
19 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
38 0
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
31 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
20 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
20 0
banner1012

23 Nisan anısına yarıştılar

banner1020

banner974
23 Nisan anısına yarıştılar
banner971
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Zor Hareketler Şampiyonası yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Salı günü gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, müsabakaları, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp  temsilcileri  verdiler.
 
Sikletlerinde Birinci Olanlar
 
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Melek Ünver                               
2.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu              
3.Kategori: 1. Zeynep Kürekçi                 
4.Katagori: 1. Hira Kürekçi
5.Katagori: 1. Hayriye Yetek
6.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen
7.Katagori: 1 Utku Kavin Yeleğen..            
8.Kategori: 1. Anelia Belen   
9.Katagori: 1. Karmina Ülgen Dok          
ERKEKLER SONUÇLARI                                     
1.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu
2.Kategori: 1. Berat Sütçü              
3.Kategori: 1. Bekir Bubu Sov
4.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen             
5.Kategori: 1. Aras Altunören        
6.Kategori: 1. Mehmet Onur Köseme                     
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.