23 Nisan anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Zor Hareketler Şampiyonası yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Salı günü gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, müsabakaları, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



Sikletlerinde Birinci Olanlar



BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Melek Ünver

2.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Zeynep Kürekçi

4.Katagori: 1. Hira Kürekçi

5.Katagori: 1. Hayriye Yetek

6.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen

7.Katagori: 1 Utku Kavin Yeleğen..

8.Kategori: 1. Anelia Belen

9.Katagori: 1. Karmina Ülgen Dok

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu

2.Kategori: 1. Berat Sütçü

3.Kategori: 1. Bekir Bubu Sov

4.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen

5.Kategori: 1. Aras Altunören

6.Kategori: 1. Mehmet Onur Köseme



