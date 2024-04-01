Su Sporları Federasyonu özerkliğini kaybetti

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun özerkliğini kaybettiği yönünde karar aldı. Kurul ayrıca federasyon başkan ve yetkili organlarını görevden alma kararı üretti. Konu ile ilgili olarak alınan karar federasyona iletildi.

Federasyonun özerkliğini kaybetme gerekçesi olarak Olağan Genel Kurulun tüzükte yer aldığı şekliyle Aralık ayının ikinci haftasında değil, 1 Mart 2024 tarihinde yapılması ve genel kurul tutanağında 2023 yılında herhangi bir müsabaka düzenlenmemesi olarak belirtildi. Su Sporları Federasyonu, geçtiğimiz yıl Mart ayında düzenlediği genel kurul ile özerkliğini kazanmıştı. Federasyon ayrıca 2022 yılı Kasım ayında Atatürk Yüzme Havuzu’nda bozulan skorbordun 2024 yılı Ocak ayında yenilenmesi sebebiyle söz konusu sürede faaliyet yapamadı. Alınan bu karar sonrası görevden alınan Federasyon Başkanı Ender Yeşilyurt, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun dayanaklarının çok komik olduğunu, federasyonun faaliyet yapamamasının sebebinin Spor Dairesi’nin ta kendisi olduğunu ifade etti.

YEŞİLYURT: DAYANAKLARI ÇOK KOMİK

Konu ile ilgili olarak Ender Yeşilyurt’un “Şaka değil” başlıklı basın açıklaması şu şekilde:

“Bugün itibari ile Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafından görevden alındığım daire müdürü Mustafa Sütçü tarafından bana tebliğ edildi. Belki birileri kına yakar, ama tam federasyon ivme almaya başlamışken aniden yönetim kurulunun bu kararı alması ve dayanakları çok komik. Federasyon özerklik için genel kurulu 3 Mart 2023’te yaptı, bu süreçte

federasyonun faaliyet takvimini açıklamasına rağmen Spor Dairesi bir yıldır bilinen skorboard sıkıntısından haberdardı ve ihaleye ancak 2023 yılının son çeyreğinde çıkabildi. Ve skorboard ancak yeni yıl başlarken geldi. Okul yarışları ile start aldık, 1 Mart 2024’te genel kurul yaptık. Arkasından kulüplerin katıldığı faaliyet takviminde yer alan müsabakaları düzenledik. Genel kurul tutanaklarını yoğunluktan ancak 28 Mart 2024 Perşembe günü Spor Dairesi Arşivine teslim ettim. Tutanaklar incelendi, Cuma günü konu Genel Yönetim Kuruluna sevk edildi ve genel kurulu Aralık 2023’te yapmadığımız için federasyon özerliğini kaybettiğine, başkan ve yönetim kurulunun görevden alınmasına karar verdi. (JET KARAR).”

“FEDERASYONUN FAALİYET DÜZENLEYEMEMESİNİN SEBEBİ SPOR DAİRESİ’DİR”

“Keşke zaman ölçüm cihazları ile ilgili de böyle karar alsaydınız ve keşke havuzun ısıtma sistemi ve ozonlama sistemi ile ilgili de böyle karar alsanız. Keşke tüm devlet daireleri her konuda bu kadar hızlı olabilse. TEBRİKLER…”

Görevden almanın arkasında bu konuların olduğunu düşünenler yanılırlar. Kulüpler, zaman ölçüm cihazları çalışmadığından, 2023 yılı faaliyet takvimi içindeki müsabakalara katılmayacağını yetkili temsilcileri tarafından imzalanan tutanakla federasyona bildirdi.

Federasyonun faaliyet düzenleyememesinin sebebi Spor Dairesinin ta kendisidir öncelikle, sebep çıkamadığı, yanlış çıktığı ve çıkmakta geciktiği zaman ölçüm ciharları ile ilgili ihale

(tam bir yıl sürdü). Ancak federasyona bağlı kulüplerin 5 tanesinin sporcuları (11 Sporcu)

Türkiye Yüzme Federasyonunun çeşitli illerdeki müsabakalarına başkan olarak benim imzamla katılıp Türkiye Şampiyonalarına katılmaya hak kazanıp gitti. Yaz döneminde yetki verdiğim Güçver Su Sporları Kulübü, federasyon adına Açık Su yarışı düzenledi. Olay bu iken, federasyonun özerkliğini faaliyetlere katılamayan kulüplere, veya 2 aylık gecikme ile yapılan genel kurula bağlamak manidardır.”

“Düzenden nemalananların oynadığı oyun sonucu olay bu noktaya gelmiştir”

“Beni ve yönetimimi görevden aldınız, peki piyasayı dolandıran, havuz çalışanlarının 2015 yılından beri hiçbir yatırımını yapmayan, çalışma izinli olarak havuzda çalışan personeli 2021 yılından beri kaçakmış gibi çalıştıran ve izinlerini çıkartmayan ve uçan kuşa borç bırakanönceki havuz yönetimiyle ne yaptın??? Personel borçları hariç diğer borçlar Spor Dairesi tarafından üstlenilerek kapatılmaya çalışılıyor. Yaptıkları yanlarına kar kaldı. Şu anda bu kişiler neredeler, görevleri ne?

Nisan 2023’ten itibaren havuz yönetimi federasyon tarafından sadece gelir gider dengesini kontrol etmek ve personele olan sigorta, ihtiyat sandığı borçlarını, çalışma izinlerini ve çalışanların maaşlarını ödeyebilmek için devralındı. Gelir gider dengesi sağlandı, personel borçları kapatıldı, çalışma izinleri halledildi ve her ay daire müdürüne havuzun gelir gider tablosu sunuldu.

Sonuç odur ki, düzen istemeyenlerin ve düzenden nemalananların oynadığı oyun sonucu olay bu noktaya gelmiştir. Kamuoyunu saygılarımla bilgilendiririm…

Ender YEŞİLYURT

Federasyon Başkanı (Eski)”

