Cahitoğlu: "İşbirliği içinde kulüplerin sıkıntıları çözülecek"

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu KKTC Futbol Kulüpler Birliği’ni kabulünde yaptığı konuşmada Kulüpler Birliği ile işbirliği içinde çalışarak kulüplerin sıkıntılarını çözeceklerini kaydetti

Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve yönetimini Başbakanlık’ta kabul etti. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret’te konuşan KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülke gençliği için birlikte çalışma yapılmasının önemine dikkat çekti. Futbol kulüplerinin yaşadığı sıkıntıları aktarma fırsatı yakalayan Futbol Kulüpler Birliği yöneticileri, yapılması gerekenler konusunda da görüş alışverişinde bulundu. İçinde bulunulan sıkıntıların çözümleri konusunda önerilerini de paylaşan birlik yöneticileri, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ise KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve yönetimini kabulünde yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde futbol kulüpleri ile hep işbirliği içinde olduklarını bunun bu dönemde yine ayni şekilde olacağını söyledi. Aytaç Karavezirler ve yönetimini görmekten duyduğu memnuniyetini dile getiren Hüseyin Cahitoğlu, kulüplerin sıkıntılarını işbirliği içinde çözmek için çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

