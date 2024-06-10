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Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan İlkay

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CMC’de Creditwest Bank Order Of Merit (OOM) Ligi Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan İlkay oldu

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Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan İlkay
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 9 Haziran Pazar gün, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen  Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu 39 Puan ile Hasan İlkay oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada, Walter Resch yine 39 Puan (back nine score) ile ikinciliği elde ederken, Ingrid Resch de 35 Puan ile turnuvanın üçüncülüğünü elde etti.
Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge tarafından takdim edildi. 
CMC Golf Sahasında 16 Haziran Pazar gün 3 Club & Putter yarışması gerçekleşecek. 
 
 
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