Oklar zirve için atıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun ana sponsor Navek ile düzenlemiş olduğu Lig 1. Açık Alan Süperminik, U 13 A, U 13 B ve U 15 Yarışmaları 09 Haziran ’da KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
SÜPERMİNİK KIZ
1.Sevi Tunaboylu (KODOSD)
SÜPERMİNİK ERKEK
1. İbrahim Küçükoğlu (KODOSD)
2. SarpTaydaş (BAF)
U 13 A KIZ
1. Sena İçer (ZEYBEKCİ)
2. Melek Osum (KANTARA)
3. Sahil Aysu (ATICILIK İHTİSAS)
U 13 A ERKEK
1. Ali Kaan Canbaz (GATE)
2. Güneş Tez (GATE)
3. Doğukan Ekşi (KODOSD)
U 13 B OLİMPİK KIZ
1. Irmak Sekmen (BAF)
2. Sevgi Albayrak (FERDİ)
3. Nuray Kargılı (ZEYBEKÇİ)
U 13 B OLİMPİK ERKEK
1. Ali Demir (MGA)
2. Osman Faslı (BAF)
3. Mustafa Borucu (ZEYBEKÇİ)
U13 B MAKARALI KIZ
1. İlayda Pulyacı (GATE)
2. Demet Kaya (ZEYBEKÇİ)
3. Nejla Okalpli (GATE)
U 13 B MAKARALI ERKEK
1. Murat Okçu (DAÜ)
2. Metin Yapıcı (GATE)
3. Ayaz Aysu (ATICILIK İHTİSAS)
U 15 OLİMPİK KIZ
1. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)
2. Kübra Altınbaş (EŞE)
3. Hayal Hüsam (BAF)
U 15 OLİMPİK ERKEK
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Mehmet Şahlı (BAF)
3. Kayhan Özçınar (FERDİ)
U 15 MAKARALI KIZ
1. Aleyna Bakkal (EŞE)
2. Eliz Hannas (FERDİ)
3. Leyla Aydın (GATE)
U 15 MAKARALI ERKEK
1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)
2. Eray Kande (GATE)
3. Ilgaz Yılmaz (ZEYBEKÇİ)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.