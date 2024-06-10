Oklar zirve için atıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun ana sponsor Navek ile düzenlemiş olduğu Lig 1. Açık Alan Süperminik, U 13 A, U 13 B ve U 15 Yarışmaları 09 Haziran ’da KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

SÜPERMİNİK KIZ

1.Sevi Tunaboylu (KODOSD)

SÜPERMİNİK ERKEK

1. İbrahim Küçükoğlu (KODOSD)

2. SarpTaydaş (BAF)

U 13 A KIZ

1. Sena İçer (ZEYBEKCİ)

2. Melek Osum (KANTARA)

3. Sahil Aysu (ATICILIK İHTİSAS)

U 13 A ERKEK

1. Ali Kaan Canbaz (GATE)

2. Güneş Tez (GATE)

3. Doğukan Ekşi (KODOSD)

U 13 B OLİMPİK KIZ

1. Irmak Sekmen (BAF)

2. Sevgi Albayrak (FERDİ)

3. Nuray Kargılı (ZEYBEKÇİ)

U 13 B OLİMPİK ERKEK

1. Ali Demir (MGA)

2. Osman Faslı (BAF)

3. Mustafa Borucu (ZEYBEKÇİ)

U13 B MAKARALI KIZ

1. İlayda Pulyacı (GATE)

2. Demet Kaya (ZEYBEKÇİ)

3. Nejla Okalpli (GATE)

U 13 B MAKARALI ERKEK

1. Murat Okçu (DAÜ)

2. Metin Yapıcı (GATE)

3. Ayaz Aysu (ATICILIK İHTİSAS)

U 15 OLİMPİK KIZ

1. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)

2. Kübra Altınbaş (EŞE)

3. Hayal Hüsam (BAF)

U 15 OLİMPİK ERKEK

1. Azat Yalçın (KODOSD)

2. Mehmet Şahlı (BAF)

3. Kayhan Özçınar (FERDİ)

U 15 MAKARALI KIZ

1. Aleyna Bakkal (EŞE)

2. Eliz Hannas (FERDİ)

3. Leyla Aydın (GATE)

U 15 MAKARALI ERKEK

1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)

2. Eray Kande (GATE)

3. Ilgaz Yılmaz (ZEYBEKÇİ)



