Stableford Golf Turnuvası şampiyonu Hasan Garabli

CMC’deCreditwest Bank Order Of Merit (OOM) Ligi Stableford Golf Turnuvası şampiyonu 35 Puan ile Hasan Garabli oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 12 Mayıs Pazar gün, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen ve oldukça zor koşullarda rüzgârlı bir havada oynanan Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu 35 Puan ile Hasan Garabli oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada, John Alexander Murray 35 Puan ile (back nine score) ikinciliği elde ederken, Ian Steven 33 Puan ile turnuvanın üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı BobHodge tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 19 Mayıs Pazar gün, strokeplay formatında oynanan aylık kulüp yarışması Creditwest Bank (BOS) Ligi MonthlyMedal Turnuvası gerçekleşecek.

