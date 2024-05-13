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Okçular, hedefe attılar

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Okçular, hedefe attılar
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KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Lig 1. Açık Alan U18, U 21 ve Büyükler Yarışmaları 12 Mayıs ’ta Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
U 18 Olimpik Kız
1.Sahra Havutçu (KANTARA) 2. LaremMetay (GATE) 3. Ayça Numan (BAF)
U 18 Olimpik Erkek
1.Ekrem Başar (BAF) 2. Atay İzanoglu (GATE) 3. Berkant Sadi Kavak (GATE)
U 18 Makaralı Kız
1.Zeynur Düzenli (BAF) 2. Ayşe Enginsoy (ZEYBEKÇİ) 3. Açelya Mertsoylu (GATE)
U 18 Makaralı Erkek
1.Yakup Allawi (GATE) 2. Süleyman Oral (ZEYBEKÇİ) 3. Mehmet Ilıkçı (ZEYBEKÇİ)
U 21 Olimpik Kız
1.Dilan Okalpli (GATE)
U 21 Olimpik Erkek
1.Mustafa Soygazi(BAF) 2. Diren Kuş (BAF) 3. Okay Maşera (BAF)
U 21 Makaralı Erkek
1. Cemal Ege Lort(BAF) 2. Görkem Şen (GATE)
Büyük Olimpik Kadın
1.Pervin Çerkez (KODOSD) 2. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD) 3. Ayşegül Akgün (ASB)
Büyük Olimpik Erkek
1.Niyazi Aktansoy (KODOSD) 2. Mahmut İzanoglu (GATE) 3. Erdem Yükselenler (KODOSD)
Büyük Makaralı Kadın
1. Ayşen Tez (GATE) 2. Dilek Kande(GATE) 3. Büşra Çoğun (GATE)
Büyük Makaralı Erkek
1.Murat Çoğun (ATICILIK İHTİSAS) 2. Birkan Akıncı (GATE) 3. İstiklal Metay (GATE)
 
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