Sporcu beslenmesinin önemi konuşuldu

Mağusa Ravelin Lions Kulübü tarafından düzenlenen sporcu beslenme seminerinde sporcular beslenmelerinde nelere dikkat etmesi gerektiği ve çocukların müsabaka döneminde nasıl beslenme şekillerinin kullanılması gerektiği vurgulandı

MağusaRavelinLions Kulübü tarafından düzenlenen sporcu beslenme semineri tamamlandı. GMB Mağusa Gelişim Akademisi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde “sporcu beslenmesi” konu başlığını Diyetisyen Sılay Dal tarafından sunuldu. “Sporcu Beslenmesi” seminer öncesinde Lions Spor Direktörü Okan Erdoğdu ve MağusaRavelinLions Kulübü başkanı Esin Oza’nın açılış konuşmaları ve dilek temennilerden sonra seminer interaktif bir şekilde devam ederek sonlandı.

BESLENMENİN ÖNEMİ

Yonpaş Dumlupınar U10 Futbol takımının katılım gösterdiği seminerde soru cevapla sporcular beslenmelerinde nelere dikkat etmesi gerektiği ve çocukların müsabaka döneminde nasıl beslenme şekillerinin kullanılması gerektiği vurgulanan sohbetlerle seminer sona erdi. Seminerin düzenlemesinde MağusaRavelinLions Kulübü başkanı Esin Oza ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu etkinlikte katılım gösteren herkese teşekkür edilerek, yapılan etkinliğin amacına ulaştığı ifade edildi.

Seminer sonunda MağusaRavelinLions Kulübü başkanı Esin Oza, Dyt. Sılay Dal’a çiçek sunarak bu güzel sunumlarından dolayı teşekkür etti. Seminere katılım gösteren Yonpaş Dumlupınar U10 Futbol takımı sporcuları, antrenörleri ve As Başkan Çağın Öztena’ya katılım belgeleri verildi.

