Darts Yaz Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı

14 takımın mücadele ettiği Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Darts Yaz Ligi'nde 2'nci hafta maçları önceki gün oynanan maçlar ile tamamlandı. A Grubunda Cemal Gingi, Uğur Barani, Salım Özeren, Orçun Bayram, Derviş Erbolay, Evrim Kamalı, Mustafa Dereboylu ve Salih Sütçüler'in bulunduğu KKTC Fenerbahçeliler Derneği Takımı ve B Grubunda ise Faik Amcaoğlu, Mehmet Amcaoğlu, Hakan Boral, Hasan Avukat, Erdoğan Afacan ve Hüseyin Çoban'ın bulunduğu Ballı Market averaj ile liderlik koltuğundaki yerlerini korudular.



CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ A GRUBU

2'nci Hatfa sonuçları

Carlsberg – KKTC Fenerbahçeliler Derneği .5- 20

Yönlüer Lastik Servisi - Erciyes Tesisatcılık 16-9

Düzova – Ultra Garava 11-14

Gülenler İnşaat - Bay

Ballı Market - Gommalar-1 14-11

Arden Gıda - Lefkoşa Darts Birliği 25-0

Legends - Gommalar-2 19-6

MesaryaLions - Bay

2’nci Hafta En Yüksek Sayı Atan/lar

Murat Çınaroğlu 1x180

En Az Ok’ta Finiş Yapan :Murat Çınaroğlu 17 ok

Bull (Göbek Finiş) Yapanlar:

Hakkı Yeşilleme – 90 Sayıdan Göbek Finiş

