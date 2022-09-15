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Darts Yaz Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı

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Darts Yaz Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı
14 takımın mücadele ettiği Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Darts Yaz Ligi'nde 2'nci hafta maçları önceki gün oynanan maçlar ile tamamlandı. A Grubunda Cemal Gingi, Uğur Barani, Salım Özeren, Orçun Bayram, Derviş Erbolay, Evrim Kamalı, Mustafa Dereboylu ve Salih Sütçüler'in bulunduğu KKTC Fenerbahçeliler Derneği Takımı ve B Grubunda ise Faik Amcaoğlu, Mehmet Amcaoğlu, Hakan Boral, Hasan Avukat, Erdoğan Afacan ve Hüseyin Çoban'ın bulunduğu Ballı Market averaj ile liderlik koltuğundaki yerlerini korudular.
 
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ A GRUBU
2'nci Hatfa sonuçları
Carlsberg – KKTC Fenerbahçeliler Derneği       .5- 20 
Yönlüer Lastik Servisi - Erciyes Tesisatcılık      16-9 
Düzova – Ultra Garava 11-14 
Gülenler İnşaat - Bay 
Ballı Market - Gommalar-1    14-11 
Arden Gıda - Lefkoşa Darts Birliği 25-0 
Legends - Gommalar-2 19-6  
MesaryaLions - Bay 
2’nci Hafta En Yüksek Sayı Atan/lar 
Murat Çınaroğlu 1x180 
En Az Ok’ta Finiş Yapan :Murat Çınaroğlu  17 ok 
 Bull (Göbek Finiş) Yapanlar: 
Hakkı Yeşilleme – 90 Sayıdan Göbek Finiş 
 
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