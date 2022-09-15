Darts Yaz Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı

14 takımın mücadele ettiği Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Darts Yaz Ligi'nde 2'nci hafta maçları önceki gün oynanan maçlar ile tamamlandı. A Grubunda Cemal Gingi, Uğur Barani, Salım Özeren, Orçun Bayram, Derviş Erbolay, Evrim Kamalı, Mustafa Dereboylu ve Salih Sütçüler'in bulunduğu KKTC Fenerbahçeliler Derneği Takımı ve B Grubunda ise Faik Amcaoğlu, Mehmet Amcaoğlu, Hakan Boral, Hasan Avukat, Erdoğan Afacan ve Hüseyin Çoban'ın bulunduğu Ballı Market averaj ile liderlik koltuğundaki yerlerini korudular.
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ A GRUBU
2'nci Hatfa sonuçları
Carlsberg – KKTC Fenerbahçeliler Derneği .5- 20
Yönlüer Lastik Servisi - Erciyes Tesisatcılık 16-9
Düzova – Ultra Garava 11-14
Gülenler İnşaat - Bay
Ballı Market - Gommalar-1 14-11
Arden Gıda - Lefkoşa Darts Birliği 25-0
Legends - Gommalar-2 19-6
MesaryaLions - Bay
2’nci Hafta En Yüksek Sayı Atan/lar
Murat Çınaroğlu 1x180
En Az Ok’ta Finiş Yapan :Murat Çınaroğlu 17 ok
Bull (Göbek Finiş) Yapanlar:
Hakkı Yeşilleme – 90 Sayıdan Göbek Finiş
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