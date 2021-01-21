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Spor salonları için kriterler açıklandı

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Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu spor salonlarının açılışı ve spor salonunda çalışmak için gerekli belgeleri açıklarken, salonlarda yetki belgesi olmadan çalışan kişileri tespit ettiklerini belirtti

Spor salonları için kriterler açıklandı
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KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu spor salonlarının açılışı ve spor salonunda çalışmak için gerekli belgeleri açıkladı.
KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonundan konu ile ilgili yapılan açıklama:
“Yaşadığımız olumsuz pandemi süreci dışında da maalesef sporumuz adına olumsuz gelişmeler de yaşanmaktadır.
Salonlarımızda yetki belgesi (eğitmen-antrenör) olmadan çalışan kişilerin bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu bağlamda federasyonumuz tarafından belgesi ve yıllık vizesi olmayan kişilerin uyarılarak federasyon yetkili birimlerine yönlendirilmesi ivedilikle rica olunur.
Spor salonu açılışı için gerekli belge; 2. Kademe vücut geliştirme ve fitnessantrenörü belgesi. Spor salonunda çalışmak için gerekli belge; 1. Kademe vücut geliştirme fitness yardımcı antrenör belgesidir.
Branş dersleri (pilates, trx, Spinning, zumba, jumpingfitness, kangoojumping, Crossfitvb) yaptırabilmek için; federasyonun verdiği eğitmen belgesi gereklidir.”
 
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