Spor salonları için kriterler açıklandı

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu spor salonlarının açılışı ve spor salonunda çalışmak için gerekli belgeleri açıklarken, salonlarda yetki belgesi olmadan çalışan kişileri tespit ettiklerini belirtti

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu spor salonlarının açılışı ve spor salonunda çalışmak için gerekli belgeleri açıkladı.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonundan konu ile ilgili yapılan açıklama:

“Yaşadığımız olumsuz pandemi süreci dışında da maalesef sporumuz adına olumsuz gelişmeler de yaşanmaktadır.

Salonlarımızda yetki belgesi (eğitmen-antrenör) olmadan çalışan kişilerin bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu bağlamda federasyonumuz tarafından belgesi ve yıllık vizesi olmayan kişilerin uyarılarak federasyon yetkili birimlerine yönlendirilmesi ivedilikle rica olunur.

Spor salonu açılışı için gerekli belge; 2. Kademe vücut geliştirme ve fitnessantrenörü belgesi. Spor salonunda çalışmak için gerekli belge; 1. Kademe vücut geliştirme fitness yardımcı antrenör belgesidir.

Branş dersleri (pilates, trx, Spinning, zumba, jumpingfitness, kangoojumping, Crossfitvb) yaptırabilmek için; federasyonun verdiği eğitmen belgesi gereklidir.”

